"Il caso Regeni: tra realpolitik e diritti umani fondamentali", incontro all'Università di Siena

Il caso di Giulio Regeni, dopo 5 anni ancora tristemente protagonista del dibattito di attualità, sarà al centro di un incontro di approfondimento all'Università di Siena il prossimo 5 febbraio.

L'iniziativa, dal titolo "Il caso Regeni: tra realpolitik e diritti umani fondamentali", è organizzata dipartimento di Scienze politiche e internazionali e si terrà dalle ore 16.30 presso l'aula magna del dipartimento, in via Mattioli. Dopo i saluti del rettore, Francesco Frati, interverranno il direttore del dipartimento, Gerardo Nicolosi, il professor Riccardo Pisillo Mazzeschi, emerito di Diritto internazionale che lo scorso 1 dicembre ha riferito sul caso Regeni di fronte alla Commissione parlamentare d'inchiesta, e Giuliano Foschini, giornalista del quotidiano “La Repubblica”, moderati dalla professoressa Alessandra Viviani, ordinaria di Diritto internazionale.

L'incontro sarà trasmesso in streaming sui canali social dell'Ateneo ed è aperto alla partecipazione di tutta la comunità accademica ed alla cittadinanza, con l'obiettivo di trovare risposta ad alcuni interrogativi e riflettere in particolare sulle azioni e le misure che l'Italia potrebbe adottare in base al quadro normativo di riferimento del diritto internazionale.

"Il caso di Giulio Regeni - spiega la professoressa Alessandra Viviani, organizzatrice dell'incontro - rappresenta uno degli episodi più tristi e sconvolgenti del nostro recentissimo passato, che ha molto scosso l'opinione pubblica nazionale, il mondo accademico ed in particolar modo gli studenti. La morte e le torture subite da Giulio dimostrano come sia sempre importante, in una società democratica, tenere alta l'attenzione sui temi della tutela dei diritti umani fondamentali. Non solo è importante conoscere, approfondire, fare ricerca, ma è importante anche prendere posizione come cittadini consapevoli di quali sono i valori fondamentali in cui dobbiamo riconoscerci". "Il nostro Ateneo - conclude la professoressa - è da sempre attento a questa vicenda e vicino alla famiglia Regeni, come testimoniato dalla partecipazione dei genitori di Giulio alla Notte dei ricercatori del 2017. A qualche anno di distanza, purtroppo, ancora molte domande non hanno trovato risposta ed il caso di Giulio resta una ferita aperta".

Fonte: Università di Siena - Ufficio Stampa