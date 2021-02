Il consigliere Cei all'Amministrazione di Capannoli: "Manca rispetto istituzionale"

Per l’ennesima volta si palesa la più totale incompetenza di chi amministra il Comune di Capannoli. È stata convocata, infatti, la seduta della Commissione congiunta statuto/regolamenti e lavori pubblici, urbanistica, ambiente per discutere del Regolamento sulla concessione dei contributi e la valorizzazione e la riqualificazione dei centri storici di Capannoli e Santo Pietro Belvedere: tutto ciò senza fornire il suddetto regolamento ai consiglieri. Rimango basito da quest’ultimo episodio che rappresenta un altro esempio di superficialità operato dagli attuali amministratori. Se a noi consiglieri vengono negati gli strumenti necessari per svolgere il nostro dovere come si deve, come possiamo essere propositivi verso il nostro territorio? Manca da parte dell’amministrazione il rispetto istituzionale verso la minoranza. La trasparenza e democraticità tanto sbandierata dalla sinistra non ha riscontro nei fatti. A rimetterci è l’intera comunità.

Mattia Cei