Il sindaco di Peccioli sulla crisi di Governo: "Inaccettabile ricatto di Renzi"

Siamo nel bel mezzo di una crisi di governo assurda e incomprensibile e a Pisa, dove abbiamo un partito da tempo commissariato, non c’è nemmeno un luogo dove una persona possa segnalare la propria opinione e il proprio punto di vista su questa situazione.

Per quel che mi riguarda e per quanto sento in giro, vorrei poter dire in un qualche luogo che è inaccettabile il ricatto messo in campo da Renzi. È insostenibile il comportamento tenuto da costui nella vicenda dell’Arabia Saudita, l’avesse fatto Salvini saremmo insorti.

Il PD deve tener fermi alcuni punti: il perimetro della maggioranza deve essere quello che conosciamo e un governo istituzionale non è nell’interesse del paese e nemmeno del PD. Inoltre, da tenere in considerazione che se i Senatori che oggi sono in Italia Viva votassero come il partito che li ha eletti, questa crisi non sarebbe nemmeno nata. Io infatti sono contrario al vincolo di mandato, ma richiamerei oggi l’attenzione su una moralità di mandato.

Dobbiamo sfidare Renzi ad un voto parlamentare con i suoi Senatori e se non prevale il buon senso, si vada pure alle elezioni che è un atto di grande chiarezza. Un governo che nasce sotto il ricatto di Renzi, con i rapporti internazionali equivoci che tiene, non garantisce nessuno, tantomeno gli interessi del Paese.

Voglio un PD che sappia rispondere a questi ricatti incomprensibili con chiarezza, determinazione e visione politica.

Renzo Macelloni

Sindaco di Peccioli