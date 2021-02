In vendita Villa Filicaja a Montaione: si abbassa il prezzo base di asta

La prima asta di vendita era andata deserta, così a distanza di quasi un anno il tribunale di Firenze ci riprova: è stata messa nuovamente in vendita Villa Filicaja, nel Comune di Montaione. Lo scorso marzo la base minima di prezzo era di 2,5 milioni, ma all'asta fissata per il prossimo 13 maggio, la struttura sarà venduta con base minima di 1,9 milioni. L'asta si terrà in modalità sincrona, sarà quindi possibile rilanciare il prezzo sia in presenza che online.