Lite alla stazione di Castelfiorentino, bloccato ragazzo in stato di agitazione

Una lite tra un ragazzo e una ragazza questa mattina alla stazione ferroviaria di Castelfiorentino ha richiesto l'intervento dei carabinieri e dei sanitari inviati dal 118. Poco dopo le 6 del mattino il giovane ha dato in escandescenze e ha discusso duramente con la ragazza, la quale è riuscita a sottrarsi partendo in treno. Dei passanti hanno contattato le forze dell'ordine perché il giovane sembrava fuori controllo. Le forze dell'ordine non hanno avuto denunce per il suo comportamento. La ricostruzione dei fatti è ancora in mano ai militari.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO