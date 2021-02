Moby Prince, Potenti (Lega): "Necessaria Commissione d'inchiesta"

"L'incredibile ritrovamento del fascicolo di atti giudiziari relativi alla tragedia del Moby Prince durante le ricerche d'archivio nell'ambito del progetto Armadio della Memoria con cui la Regione Toscana intende commemorare le vittime di quella strage e di quelle di Viareggio e della Costa Concordia conferma la necessità di fare luce sui fatti della sera del 10 aprile 1991. A tal fine ho già da tempo depositato alla Camera dei Deputati una proposta per istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause del disastro. Da quanto sembra emergere, i documenti rinvenuti casualmente a trent'anni dalla tragedia contengono informazioni molto importanti per ricostruire una volta per tutte come andarono effettivamente le cose in quelle drammatiche ore successive all'impatto tra il traghetto e la petroliera Agip Abruzzo. Il fatto che questo fascicolo dimenticato non fosse a conoscenza dalla Commissione d'inchiesta istituita al Senato nella precedente legislatura rende quanto mai necessaria la costituzione di una nuova Commissione in Parlamento. E' quanto auspico per provare ad aiutare i familiari delle vittime nella loro battaglia per arrivare alla verità e alla giustizie". E' quanto dichiara il deputato della Lega-Salvini Premier Manfredi Potenti, membro II Commissione Giustizia della Camera.

Fonte: Ufficio Stampa