Muore 23enne sul lavoro, è la seconda vittima in due giorni in Toscana

Un secondo infortunio mortale sul lavoro in due giorni, dopo l'incidente di Castelfranco di Sotto di ieri mattina. A farne le spese purtroppo un operaio di 23 anni, Jaballah Sabri, morto schiacciato sotto una pressa in un'azienda tessile di Montale. Per il giovane di origine tunisina non c'era più niente da fare. Presenti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari inviati dal 118.

L'attrezzo usato dal giovane è una macchina automatica "apri balle" - pare che volesse pulirla. Il giovane è subito deceduto. I colleghi hanno prontamente chiamato il 118 ma i soccorsi una volta arrivati sul posto non hanno fatto altro che constatare il decesso.

Immediatamente sono intervenuti i tecnici della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro dell'area pistoiese che sono sempre sul luogo dell'incidente per ricostruire la dinamica dell'incidente mortale. Gli accertamenti sono quindi ancora in corso.

Il giovane era dipendente dell'azienda tessile.

Gioffredi Brezzo (Cgil Pistoia): "Inaccettabile continuare a morire di lavoro"

Di fronte all’ennesima tragedia sul lavoro della nostra provincia ed in attesa che gli organi competenti stabiliscano dinamiche e responsabilità di quanto accaduto, la Cgil di Pistoia esprime il proprio cordoglio e vicinanza ai familiari del lavoratore ventiduenne Jaballah Sabri.

E’ inaccettabile continuare a morire di Lavoro, è una sconfitta per tutti e nel momento in cui si muore di lavoro non esiste più il diritto al lavoro previsto nella nostra Costituzione. Purtroppo, nonostante si vada verso una digitalizzazione sempre piu spinta del mondo del lavoro, si continua a morire come nel secolo scorso e finchè ci sarà necessità del patrimonio umano che è un valore e dà dignità, occorre investire in sicurezza, che invece spesso è considerata solo un costo, così come nella prevenzione e nella formazione permanente a partire dalle scuole.

Il tema della sicurezza va affrontato a 360° perché è collegato al lavoro, alla sua organizzazione, alla sua quantità e alle sue regole e deve rimanere centrale, perseverando nella direzione della prevenzione, attraverso il potenziamento di tutti gli strumenti legislativi, ispettivi ed anche contrattuali per cercare di debellare questa piaga sociale e non dover piangere altre morti bianche.

La CGIL di Pistoia è a disposizione della famiglia per tutta l’assistenza e la tutela necessaria.