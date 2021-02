Muore dopo intervento in clinica ad Arezzo, aperto fascicolo d'inchiesta

La Procura di Arezzo sta indagando sul caso di un uomo di 65 anni Arcangelo Costanzi, ex impiegato della motorizzazione, che non si è risvegliato dall'anestesia dopo un intervento di ernia al disco alla clinica San Giuseppe di Arezzo, intervento definito "tecnicamente riuscito". L'uomo è poi morto nei giorni scorsi nel reparto di terapia intensiva del San Donato. È stato aperto un fascicolo e si sta acquisendo tutti gli elementi per fare chiarezza su quanto accaduto. Secondo quanto appreso, la procura starebbe indagando anche su un episodio dalla dinamica analoga accaduto a giugno nella stessa clinica. Intanto la San Giuseppe Hospital esprime il suo cordoglio e precis ain una nota che "al verificarsi delle complicazioni post-operatorie, la struttura ha immediatamente avviato una verifica interna dalla quale non è emersa alcuna difformità: le indagini diagnostiche pre ricovero e tutti i parametri pre e intra operatori sono infatti risultati aderenti ai protocolli e agli standard richiesti".