Nuovo centro di Montemurlo, vanno avanti i lavori sulla viabilità

A Montemurlo vanno avanti i lavori sulla viabilità del nuovo centro cittadino. Oggi 2 febbraio, complice un bel sole, è stata completata l'asfaltatura di piazza Donatori di sangue, sospesa ieri a causa della pioggia. Gli interventi di sistemazione della viabilità del nuovo centro vanno avanti domani, 3 febbraio, con la completa asfaltatura di via Carducci e del nuovo parcheggio laterale, ricavato da una porzione dell'ex campo sportivo. La strada rimarrà chiusa per tutto il giorno. Per aggirare il cantiere si potrà utilizzare via Ponchielli e quindi reimmettersi sulla via Rosselli.

Partono sempre domani, mercoledì 3 febbraio, anche i lavori di asfaltatura del piccolo parcheggio sulla via Rosselli all'angolo con via Dante Alighieri e dell'intersezione tra via Dante Alighieri con la via Rosselli, che comporteranno qualche inevitabile disagio al traffico. La via Dante Alighieri sarà chiusa nei pressi dell'intersezione stessa, ma per consentire l'entrata e l'uscita dei residenti nella zona e dei mezzi di soccorso, il Comune ha previsto delle variazioni alla circolazione.

Sarà istituito il doppio senso di marcia in via Dante Alighieri tra via Rosselli e via Pacinotti. Sarà invece invertito il senso di marcia di via Dante Alighieri tra via Pacinotti e via Grandi ( in direzione via Grandi- via Petrarca). Rimane, invece, invariato il senso del tratto di via Dante Alighieri tra via Scarpettini e via Grandi (in direzione vi Grandi- via Petrarca). Sarà invece ribaltato il senso unico attualmente esistente di via Scarpettini tra via Dante Alighieri e via Montalese con l'uscita su via Montalese regolata da un semaforo.

Salvo imprevisti legati al maltempo, che potrebbero far slittare di alcuni giorni le chiusure e i lavori, giovedì 4 febbraio inizieranno gli interventi di asfaltatura sulla via Rosselli nel tratto tra via Carducci e la via Montalese. La rotatoria tra la via Carducci e via Rosselli sarà chiusa, mentre rimarrà aperta la rotonda tra via Rosselli e la via Montalese, nei pressi del municipio. Sarà quindi consentito il traffico che dalla via Montalese (direzione Prato) è diretto verso Montale. Venerdì 5 e sabato 6 febbraio infine chiuderà un breve tratto di via Montalese, quello compreso tra via Pascoli e via Garibaldi. Il traffico in arrivo dalla Montalese, in direzione Prato- Montale, sarà deviato sulla via Fornacelle, mentre quello in arrivo in direzione Montale – Prato sarà deviato nei pressi della via Barzano. « Siamo consapevoli che queste chiusure potranno comportare dei disagi al traffico nel centro di Montemurlo ma chiediamo a tutti la massima comprensione e collaborazione. - conclude il sindaco Simone Calamai- Sono interventi molto importanti che vanno a completare definitivamente le sistemazioni stradali previste nel progetto del nuovo centro cittadino, che darà un nuovo volto a Montemurlo. Speriamo che il tempo ci aiuti e che i lavori non debbano essere sospesi a causa del maltempo».

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa