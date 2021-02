Organizzarono una rapina, condannati due carabinieri

Erano accusati di aver organizzato una rapina in casa a Prato il 3 maggio 2019, dopo meno di un anno i due carabinieri sono stati condannati: n appuntato ha patteggiato 4 anni di reclusione, un brigadiere ha avuto 4 anni e 8 mesi con il rito abbreviato. Entrambi si trovano agli arresti domiciliari. Con loro erano indagati anche altre 5 persone, anche per loro è scattata la condanna da 2 a 4 anni.

In tre entrarono in casa di un imprenditore cinese vestiti con pettorine dei carabinieri e armati di pistola, mostrando un finto mandato di perquisizione. Portarono quindi via circa 11mila euro in contanti.