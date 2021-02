Quasi un milione e mezzo di euro per 17 piccoli comuni toscani

E' stato pubblicato il Decreto del Ministro dell'interno che attribuisce ai Comuni con popolazione inferiore a mille abitanti contributi per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, per l'anno 2021. Per la Toscana, sono 17 i piccoli comuni beneficiari, per un importo complessivo pari a 1,4 milioni di euro. Qui la lista

Il Decreto prevede che i lavori debbano cominciare entro il 15 maggio 2021; nei casi di mancato rispetto del termine o di parziale utilizzo - verificati attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche

(Mop) della banca dati delle pubbliche amministrazioni (Bdap). È prevista la revoca del contributo, in tutto o in parte, con successivo decreto ministeriale.

Chitignano AR 81.300,81

Montemignaio AR 81.300,81

Ortignano Raggiolo AR 81.300,81

Talla AR 81.300,81

Roccalbegna GR 81.300,81

Seggiano GR 81.300,81

Capraia Isola LI 81.300,81

Sassetta LI 81.300,81

Careggine LU 81.300,81

Fabbriche di Vergemoli LU 81.300,81

Fosciandora LU 81.300,81

Vagli Sotto LU 81.300,81

Casola in Lunigiana MS 81.300,81

Comano MS 81.300,81

Monteverdi Marittimo PI 81.300,81

Orciano Pisano PI 81.300,81

Radicondoli SI 81.300,81

TOTALE 1.382.113,77

Fonte: Anci Toscana