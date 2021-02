Rinnovato il progetto Archeologia a Volterra

È stato rinnovato, per l’anno scolastico 2020/21, il progetto Archeologia, promosso dal Liceo Carducci e dal Comune di Volterra e che coinvolge il Museo Etrusco Guarnacci e la Biblioteca comunale con l'obiettivo di avvicinare i ragazzi al patrimonio archeologico della città.

Il progetto, a cui partecipano le classi II, III e IV dell’indirizzo Classico, prevede la realizzazione di una schedatura informatizzata di materiale archeologico conservato nel Museo Guarnacci, la sua traduzione in lingua inglese e conferenze di informatica, di fotografia e di argomento storico- archeologico. Le attività si svolgeranno, sulla base delle disposizioni ministeriali in materia di sicurezza epidemiologica, da remoto.

“Il rinnovo del progetto Archeologia - dichiara l'assessora all'Istruzione del Comune di Volterra Viola Luti – è la conferma dell’importanza che questo percorso culturale ricopre all’interno dell’offerta formativa della scuola. Le attività consentono, infatti, di avvicinare, attraverso l’utilizzo di forme innovative, i giovani alla conoscenza delle testimonianze storiche e archeologiche del nostro territorio, creando contatti e interazioni fra il mondo della scuola e le realtà culturali della città. Gli studenti, inoltre, - continua Luti - acquisiscono metodologie di lavoro che includono la multidisciplinarietà, stimolando la riflessione sul rapporto fra passato e presente e sviluppando competenze spendibili anche nel mondo universitario e in quello del lavoro. La validità del progetto – conclude Luti – è dimostrata anche dal lavoro che gli studenti, grazie alla collaborazione dei docenti e dei dipendenti del Museo Guarnacci e della Biblioteca Comunale, hanno portato avanti durante il lockdown della primavera scorsa, dimostrando come la scuola e le sue attività non si siano fermate neppure in un momento storico estremamente difficile.”

Fonte: Comune di Volterra