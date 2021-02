Risorse per nuovo distretto sociosanitario a Poggio a Caiano

Buone notizie anche per i poggesi in seguito alla presentazione del piano finanziario di 170 milioni di euro da parte della Regione Toscana e della Asl Toscana Centro. Venti milioni del finanziamento totale ricadranno infatti sulla sanità pratese e, in particolare, anche a beneficio del progetto che vedrà sorgere a Poggio a Caiano un nuovo distretto. L’attuale amministrazione, fin dai primi giorni del mandato, si è impegnata per potenziare la presenza dei servizi di sanità territoriale nel Comune per consentire ai cittadini di “trovare risposta ai propri bisogni di salute accanto alla porta di casa” come specifica il sindaco Francesco Puggelli.

“Portare a Poggio a Caiano una Casa della Salute in grado di raccogliere sotto un unico tetto tutti i servizi sociosanitari, estendendo gli orari di apertura e potenziando anche la specialistica ambulatoriale, è un impegno che puntiamo a concretizzare in questi anni di mandato – dichiara il sindaco - Pertanto siamo soddisfatti di questo passo in avanti fatto dalla Regione e dalla Asl. Il lavoro intrapreso fin dal nostro insediamento ci ha visti impegnati a fianco dell’Asl per trovare una nuova sede per le attività distrettuali. Le due manifestazioni di interesse fatte in questi anni, segno di quanto fosse forte la volontà della Azienda di rafforzare la sua presenza sul nostro territorio, non hanno avuto esito. Per questo è venuta naturale la scelta di investire su ciò che già esiste potenziando l’attuale sede del distretto con l’obiettivo di renderla un polo sanitario completamente nuovo e più moderno. La ristrutturazione e l’ampliamento dell’attuale distretto, renderà il nostro polo sanitario strategico per Poggio ma anche per i comuni circostanti, compresa la zona sud di Prato - aggiunge il sindaco - questo investimento è ancora più significativo alla luce della pandemia che ha dimostrato quanto i servizi sanitari territoriali di prossimità siano fondamentali per la salute dei cittadini”.

“Questo progetto permetterà di avere vicino casa tanti servizi sanitari importanti, dal punto prelievi, alla vaccinazione, al consultorio, alla specialistica ambulatoriale – aggiunge l’assessore alla Sanità Maria Teresa Federico – insieme ad altre azioni che abbiamo intrapreso in collaborazione con la Asl - come ad esempio l’istituzione dell’infermiere di famiglia a supporto della medicina di base – l’obiettivo è fornire ai nostri concittadini più servizi sociosanitari consentendo loro di effettuare meno spostamenti per usufruirne”.

Fonte: Comune di Poggio a Caiano - Ufficio stampa