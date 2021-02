Sospensione mutui e finanziamenti, Confconsumatori ricorda che c'è tempo fino al 31 marzo

Confconsumatori ricorda a tutti gli interessati il termine del 31 marzo .2021 per la sospensione dei mutui sulla prima casa e non. Grazie all’accordo stipulato tra Confconsumatori, altre 16 associazioni dei consumatori e l’Abi sono stati prorogati alcuni interventi in favore delle famiglie. «L’iniziativa – spiegano dall'associazione – comprende i mutui ipotecari residenziali (anche relativi a immobili non adibiti ad abitazione principale) che non possono accedere al Fondo di solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa (Fondo Gasparrini) e i finanziamenti a rimborso rateale erogati a persone fisiche che non presentano ritardi di pagamento al momento della presentazione della domanda di sospensione». La sospensione, per un massimo di 9 mesi, riguarda la quota capitale o l’intera rata e può essere richiesta nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni solari consecutivi, riduzione del fatturato del 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019, morte o grave infortunio del debitore. Le domande di sospensione possono essere presentate direttamente in banca oppure tramite il sito internet delle stesse banche. All’iniziativa hanno aderito oltre 100 istituti bancari, il cui elenco è pubblicato sul sito Abi.

«Sempre fino al 31 marzo – spiegano ancora da Confconsumatori – è possibile chiedere la sospensione dei finanziamenti stipulati con le finanziarie, grazie all’accordo siglato da Confconsumatori e Assofin, per la durata di 6 mesi». La possibilità è prevista per tutti i finanziamenti non bancari di importo superiore a 1.000 euro stipulati fino al 20 aprile 2020. Sul sito web www.assofin.it è possibile scaricare l’elenco delle finanziarie che hanno aderito.

Confconsumatori è a disposizione dei cittadini: tutti i contatti degli sportelli sono sul sito www.confconsumatoritoscana.it.

Fonte: Confconsumatori Toscana