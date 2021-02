Ascolta la Terra, il concorso letterario dell'associazione Centolire

L’Associazione Centolire di Ponte a Egola ripropone il suo Concorso Letterario con il titolo “Ascolta la Terra”, che rimette al centro della riflessione il problema ambientaleDare voce alla Terra significa metterci in ascolto per capire i segnali che ci manda attraverso eventi sempre più estremi e sconvolgenti.Il concorso si articola in tre sezioni per la poesia e altrettante per la narrativa, riservate a ragazzi della scuola elementare, delle medie e a giovani e adulti. Le opere dovranno essere inedite e in lingua italiana. Saranno accettate le opere inviate alla mail centolirepae@gmail.com entro il 15 aprile 2021. Qui il bando completo