Bullismo a scuola, al Buontalenti la storia di Francesca Torrini

Francesca Torrini è la vincitrice della prima edizione del premio So.Le, Ambiasciatore della Solidarietà e Legalità. La studentessa, 18 anni, ha pubblicato un libro dal titolo 'Storia di una vittoria', in cui racconta il suo successo personale contro il bullismo, di cui è stata vittima per sette lunghi anni. A Francesca sarà consegnata una targa per il suo impegno ispirato ai principi della solidarietà e della legalità, nello spirito di un ampio progetto (So.Le.), finanziato dalla Fondazione CR Firenze, sviluppato dalle Associazioni APAB e Aleteia, col sostegno dell’Assessorato all’istruzione e al welfare del Comune di Firenze e realizzato in via sperimentale presso l’Istituto Buontalenti.

Obiettivo di So.Le è di affrontare questioni come quella del bullismo, uscendo da una logica di mera colpevolizzazione ma tendendo invece ad individuare le motivazioni di certi comportamenti. I ragazzi convolti nel progetto hanno trovato una via all'interno della scuola, per sentirsi responsabilizzati e motivati in positivo. A tal fine sono stati realizzati dei biscotti della legalità e solidarietà e sono stati donati al centro diurno per disabili il Giaggiolo in viale Canova.

Il progetto So.Le. prevede l'attivazione di uno sportello su chiamata, rivolto ai docenti e studenti presidiato dai Social Coach, ossia operatori professionisti con differenti specializzazioni (mediatore e riparatore). Lo sportello consentirà alla scuola di gestire in maniera rapida i casi difficili, prospettando come risposta non la sospensione che può essere in certi casi vissuta come un premio, ma le “attività socialmente utili” presso il terzo settore.

Il riconoscimento a Francesca Torrini sarà consegnato venerdì 5 febbraio alle ore 10:00 presso il Salone dell’istituto Buontalenti. Saranno presenti: Francesca Cellai, Dirigente Istituto Buontalenti; Gabriele Toccafondi Onorevole Camera Deputati, Alessandra Nardini Assessora all'Istruzione, formazione professionale,Università e ricerca Regione Toscana, Sara Funaro, Assessore Istruzione e Welfare Comune di Firenze, Roberto Curtolo, Direttore Ufficio Scolastico Regionale; Chiara Mannoni Fondazione CR Firenze; Gaia Citriniti, responsabile del progetto So.Le e Vicedirettore Apab; Simone Stefani, Presidente Aleteia.

Fonte: Ufficio Stampa