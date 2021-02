Firenze Home Texstyle 2021, a febbraio edizione online

Tutto è pronto per la terza edizione di FIRENZE HOME TEXSTYLE che si inaugurerà on line con un saluto di benvenuto del presidente di Firenze Fiera, Lorenzo Becattini, venerdì 5 febbraio alle ore 9.30.

Sarà un’edizione speciale, tutta on line, in attesa del ritorno alla fiera fisica nel 2022, con la partecipazione di una cinquantina di aziende e 60 marchi leader rappresentati del comparto manifatturiero italiano del tessile per la casa, nautica, spa, contract & hotellerie, editoria tessile, fragranze, settori che in questi ultimi mesi stanno registrando sempre più l’interesse del pubblico.

In campo, a fianco delle imprese, buyer di department store, concept store, architetti e interior designer, key player del settore arredo tessile ma anche opinion leader, giornalisti, influencer e blogger a caccia di nuovi trend e mood del momento.

L’evento aprirà i battenti venerdì 5 fino a lunedì 8 febbraio e offrirà numerose opportunità: dalla visita agli stand virtuali degli espositori nei diversi padiglioni al live Meeting in modalità video call, dagli Incontri B2B alla partecipazione a webinar per scoprire trend, stili, nuovi materiali e le ultime novità nei processi produttivi. A seguire, dal 9 febbraio al 21 giugno spazio al Business Goin’On dove sarà possibile approfondire i rapporti di business avviati nelle giornate di apertura, continuare a programmare appuntamenti ed effettuare la votazione degli Espositori per Firenze Home Texstyle Awards 2021, in programma il 22 giugno 2021.

Fra i webinar in calendario (con iscrizione gratuita previa registrazione sul sito www.firenzehometexstyle.com) , da non perdere sabato 6 febbraio alle ore 10,00 l’incontro con il Dipartimento di Architettura – DIDA dell’Università di Firenze sul tema Design dell’innovazione tecnologica nel settore del tessile: racconti, finalizzato a presentare alcuni scenari di innovazione nel settore del tessile abbinato al design attraverso la presentazione di progetti di ricerca condotti con aziende di settore.

Sempre sabato, per gli appassionati di collezionismo tessile, alle ore 11,00 la presentazione dei Tessuti e tappezzerie al Museo Stibbert a cura del Prof Enrico Colle, soprintendente del prestigioso Museo fiorentino.

Nella “Stanza delle meraviglie” sarà inoltre possibile conoscere ed ammirare alcuni tessuti d’arte, pezzi unici ispirati ai grandi capolavori del passato, conservati nelle manifatture storiche e nelle collezioni museali in Toscana: dall’Antico Setificio Fiorentino alla Fondazione Lisio, dal Museo Stibbert al Museo del Tessuto di Prato e il Museo della Paglia di Signa.

La mostra si avvale del patrocinio della Regione Toscana, del Comune di Firenze, della Città Metropolitana di Firenze, della Camera di Commercio di Firenze e della Camera di Commercio di Pistoia e Prato.

Grazie alla collaborazione dell’ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, che per il primo anno ha deciso di valorizzare e sostenere la manifestazione e di Promofirenze, la fiera potrà contare sulla partecipazione di buyers provenienti da vari paesi europei quali Francia, Spagna, Croazia, Ucraina, Russia e Gran Bretagna oltre che da mercati strategici di riferimento internazionali quali Stati Uniti, Canada, Emirati Arabi, Hong Kong, Giappone, Colombia, Perù, Equador, Venezuela, Panama.

E’ previsto l'ingresso gratuito alla fiera per gli operatori del settore previa registrazione sul sito www.firenzehometexstyle.com

Fonte: Firenze Fiera