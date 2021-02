La poetessa Antonella Anedda ospite domani dell'Università di Siena per 'Extrema ratio'

Antonella Anedda, voce importante della poesia contemporanea, sarà ospite domani, giovedì 4 febbraio, del nuovo incontro di “Extrema ratio”, il ciclo di dialoghi e conferenze organizzato dal Dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne dell’Università di Siena. “Salva con nome” è il titolo dell'incontro, ripreso da una sua raccolta, che potrà essere seguito nella stanza virtuale unisi.webex.it/meet/eventi.dfclam e sarà trasmesso anche in diretta streaming sul canale YouTube del dipartimento, youtube.com/dfclam_unisiena.

Dalla sua raccolta d’esordio, “Residenze invernali” (1992), all’ultimo suo libro, “Historiae” (2018), Antonella Anedda si è imposta come una delle maggiori scrittrici italiane dei nostri tempi. L’attenzione critica per la sua opera è costante. Da qualche mese è uscito per Carocci il saggio monografico “Apri gli occhi e resisti. L’opera in versi e in prosa di Antonella Anedda” di Riccardo Donati, che insegna all’Università di Salerno e che domani sera dialogherà con la poetessa. Introdurrà il dialogo Niccolò Scaffai, docente all’Ateneo senese e direttore del Centro interpartimentale di ricerca Franco Fortini.

Fonte: Università di Siena