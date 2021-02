L'Albero, dai Vickers al progetto solista di Andrea Mastropietro

L’Albero è il progetto solista in italiano di Andrea Mastropietro, ex voce e chitarra dei The Vickers. Con loro si è esibito in centinaia di concerti in tutta Europa, tra cui il Primavera Sound di Barcellona del 2014, scelti online dalla direzione del festival. Mastropietro è stato ospite nella trasmissione Liberi Tutti su Radio Lady, presentata da Irene Rossi.

Nel 2015 Andrea decide di dar vita al suo progetto solista, l’Albero, con il quale esordisce nell’aprile del 2015 con una cover di ‘Nel cuore, nell’anima’ di Lucio Battisti .

L’album di debutto, “Oltre quello che c’è”, è uscito nel 2016 su Technicolor Dischi ed è stato accolto positivamente da pubblico e critica, salutato come il risultato dell’unione di una vocazione musicale anglosassone con la tradizione musicale italiana. l’Albero è poi uscito a novembre 2019 con la sua nuova canzone ‘Cenere’ seguita da ‘Quando viene sera’ a gennaio 2020. Entrambe le canzoni sono finite in “Allegria”, EP di 4 brani uscito a fine marzo 2020.

Esce il 13 novembre "Solo al sole. Al centro del suo universo musicale, chitarre acustiche, sintetizzatori analogici, sax (dichiarato omaggio a James Senese e al suo lavoro con Pino Daniele) e, soprattutto, la voce: una voce capace di chiamare, di portarci altrove. Parole calibrate e potenti si incontrano tra le atmosfere rarefatte del disco, interamente scritto arrangiato e prodotto da Andrea. Una vera e propria dichiarazione d'amore per la musica italiana, un intimo viaggio per ritrovare la delicata poesia del cantautorato più puro, onesto e autentico. “Solo Al Sole” vuole fondere insieme la miglior scuola cantautorale del nostro Paese e influenze sonore di richiamo internazionale.

Gli 11 brani che compongono il disco viaggiano tra la realtà più cinica e il bisogno di qualcosa di più alto e spirituale, tra l'immobilità e la fuga, tra il distacco dall’attualità e la sua ostinata presenza, tra sogni ancora accesi e speranze mancate. Una ricerca continua della poesia, ossigeno della vita, unico modo per accettare una vita spesso dura e irrequieta. Scegliere la musica come proprio mezzo espressivo, afferma Andrea, comporta aver fatto i conti con sé stessi, guardarsi dentro, piacersi, non accettarsi, buttarsi via e riprendersi, e così via in questo dualismo infinito tra ciò che è bene e ciò che è male. A stemperare scherzosamente l'intensità esistenziale del disco, i due pezzi strumentali dell'album, “Noia e illuminazione” e “Il mattino ha l’oro in bocca”.

In “Solo al Sole” l’Albero non nasconde nulla: la sua è una confessione dell’anima, dove tutto è detto, anzi cantato. Proprio come quando si rimane soli al sole: senza possibilità di riparo, un po' ci si brucia, un po' si sta scomodi, un po' si pensa ad andare via e tornare a casa.