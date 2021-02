Mancanza delle banchine sulla Sr436, Gandola (FI): "Nessun progetto in atto"

Al momento non vi è alcun progetto in corso per realizzare idonee banchine sulla SR 436, la strada di proprietà regionale in gestione alla città metropolitana, nonostante i molteplici sinistri stradali. È questo quanto emerso dall’interrogazione presentata da Paolo Gandola, consigliere metropolitano Forza Italia - centrodestra per il cambiamento che spiega: sono rimasto esterrefatto della risposta ricevuta dal Consigliere delegato Giacomo Cucini in riferimento al tratto stradale “Le Botteghe–Stabbia”, parte integrante della SR436 in gestione alla Città Metropolitana ormai famoso per i gravi e ripetuti incidenti occorsi anche a mezzi pesanti. La mia interrogazione in Città Metropolitana era stata sollecitata dai Consiglieri comunali di Fucecchio Sabrina Ramello e Simone Testai dopo l’ennesimo grave incidente del 3 dicembre scorso, quando un mezzo pesante aveva perso il controllo ed era uscito di strada. In ogni caso, tutti eravamo convinti che si fosse vicini ad un intervento di messa in sicurezza della strada, peraltro tante volte promesso anche da parte delle istituzioni comunali di Fucecchio, invece la risposta pervenuta dall’Amministrazione della Città Metropolitana è stata una vera e propria doccia fredda. Non solo infatti non è attualmente previsto alcun tipo di progetto di sistemazione funzionale della strada, ma addirittura viene spiegato che l’eventuale impegno di spesa, di circa 400 mila euro, unito al lungo iter progettuale che sarebbe necessario per consentire la messa in sicurezza con la realizzazione delle banchine laterali, al momento non ha alcuna programmazione. La risposta si conclude con una dicitura di circostanza che sa di beffa o, quantomeno, di ennesimo rinvio a data da destinarsi, ovvero: “L’avvio del procedimento sarà elaborato sicuramente di concerto con l’Amministrazione comunale di Fucecchio”.

Ma quanto ancora dovremo attendere per vedere messa in sicurezza quella strada? – dichiarano sconcertati Gandola, Ramello e Testai. Quante persone dovranno ancora rischiare la vita su quel tratto? Da qui la richiesta di accelerare: occorre dire basta a queste procedure elefantiache, la Città Metropolitana ed il Comune di Fucecchio accelerino sul punto e presentino entro breve un progetto ed un preventivo chiaro sulla messa in sicurezza del tratto stradale. La SR436 rappresenta il diretto collegamento tra la Fipili e l’autostrada Firenze-Mare, attraversata quotidianamente da centinaia di mezzi pesanti che provengono dalle aziende del territorio e la realizzazione di idonee banchine stradali costituisce attualmente un elemento geometrico obbligatorio per le nuove strade. Anche alla luce di tutto ciò non si può̀ davvero più̀ attendere l’inerzia sin qui dimostrata.

