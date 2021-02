Dopo diverbio in strada, brandisce mazza da baseball: interviene la polizia

Un giovane in stato di agitazione ha brandito una mazza da baseball in via Cisanello a Pisa. È accaduto nella mattinata di ieri, martedì 2 febbraio.

Sono intervenuti i poliziotti pisano ma il giovane, appena li ha visti, ha lanciato via la mazza. Ha poi dichiarato di averla portata con sé perché poco prima era stato aggredito verbalmente da due uomini per questioni di viabilità. I due si erano poi dileguati.

La mazza da baseball è stata recuperata dagli agenti, che hanno identificato il giovane, informandolo dei propri diritti e ammonendolo a tenere una condotta conforme alla legge.