Movida, a Firenze arriva l'ordinanza anti-assembramenti

Nel centro di Firenze sarà vietato il venerdì e il sabato, nelle ore dell'aperitivo, lo stazionamento nelle zone a più alto rischio assembramenti .

Il sindaco Dario Nardella ha annunciato l'arrivo della nuova ordinanza oggi, 3 febbraio, a margine di una conferenza stampa.

"Dopo uno scambio di opinioni con il prefetto e il questore - ha detto Nardella - abbiamo deciso di predisporre un'ordinanza che preveda il divieto di stazionamento nelle aree che nell'ultimo weekend sono risultate essere quelle più critiche", ovvero "tutta l'area che racchiude piazza e mercato di Sant'Ambrogio, borgo la Croce, piazza Ghiberti e piazza dei Ciompi. Scriveremo l'ordinanza in questi giorni" e riguarderà "la fascia oraria più critica, cioè quella che va dalle 18 alle 22, sia il venerdì che il sabato". Oltre ai divieti, ha aggiunto Nardella, "resta comunque la necessità che ognuno collabori comportandosi in modo corretto. Non c'è limite che possa vincere la superficialità o la strafottenza di una minoranza di persone che rischia di vanificare il sacrificio di tanti".