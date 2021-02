Polo Tecnologico Ferroviario di Osmannoro, Merlotti (Pd) porta il caso in Regione

Le prospettive del Polo Tecnologico Ferroviario di Osmannoro al centro di un’interrogazione presentata dal consigliere regionale Pd, Fausto Merlotti. Merlotti chiede alla giunta regionale di “sapere se intenda valutare la possibilità di riprendere il confronto con Trenitalia, avviato nel corso degli ultimi anni, circa le prospettive di sviluppo e valorizzazione del Polo Tecnologico e Ferroviario di Osmannoro”.

«Siamo tutti consapevoli – spiega il consigliere – dell’importanza del Polo, ricco di professionalità e competenze, oltre 200 lavoratori fra ingegneri, diplomati, esperti di manutenzione e di ingegneria ferroviaria, che vanno considerati un patrimonio a cui non si può rinunciare. Purtroppo, il futuro appare incerto, tanto che anche recentemente le forze sindacali hanno rinnovato un grido di allarme sui mancati investimenti, la riduzione del personale, insomma la quasi dismissione del Polo. Anche per questi motivi – prosegue Merlotti – ho deciso di coinvolgere la giunta toscana, credo infatti che occorrano risposte per salvaguardare la presenza e la piena funzionalità dei servizi attualmente ospitati all’Osmannoro, riducendo al minimo i processi di esternalizzazione, contribuendo con ciò a massimizzare gli investimenti pubblici sostenuti in loco, valorizzare tutte le risorse umane altamente qualificate che vi prestano servizio e contribuire al mantenimento dei livelli occupazionali sia del Polo, sia dell’intero settore dell’indotto che vi gravita attorno. Credo pure – conclude – che occorra sollecitare Trenitalia, sulla base di quanto previsto dal Contratto di Programma 2017-2021 stipulato tra MIT e RFI Gruppo Ferrovie dello Stato, ad impegnare le risorse finanziarie (pari a circa 15 milioni di Euro) necessarie ad effettuare gli investimenti tecnologici indispensabili per adeguare gli attuali impianti di Osmannoro all’attività di manutenzione corrente dei treni regionali di ultima generazione».

