Proseguono i lavori per il raddoppio tra Pistoia e Montecatini

Dalle ore 15.00 di sabato 6 alle ore 5.00 di lunedì 8 febbraio, la circolazione dei treni tra Pistoia e Montecatini Terme, sulla linea Firenze-Pistoia-Viareggio, sarà sospesa per consentire il proseguimento dei lavori del primo lotto del raddoppio ferroviario tra le due località.

I collegamenti saranno comunque garantiti con un servizio sostitutivo di autobus “Via Autostrada A11” che non effettua fermate intermedie.

Saranno circa 100 le maestranze di Rete Ferroviaria Italiana e delle ditte appaltatrici impegnate nel prossimo weekend con 50 mezzi d’opera nei diversi cantieri.

Nel dettaglio, i lavori di RFI consentiranno di realizzare il viadotto in località Colonna nel comune di Pieve a Nievole, la nuova viabilità nelle vie Terza e Palazzi nel comune di Serravalle Pistoiese e il completamento dei sottovia nei comuni di Pistoia e di Pieve a Nievole.

Last but not least: proseguiranno inoltre le lavorazioni per il completamento delle opere civili lungo linea, la costruzione della galleria di Serravalle e degli impianti di trazione elettrica del nuovo binario del raddoppio.

I sistemi di vendita dell’impresa ferroviaria sono regolarmente aggiornati con l’offerta di trasporto prevista.

Fonte: Ferrovie dello Stato