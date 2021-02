Ristori, avanzati otto milioni in Toscana. Lega: "Distribuire agli artigiani esclusi"

"La notizia che ben otto milioni sui 19 stanziati dalla Regione a favore di bar e ristoranti non siano stati usufruiti dai destinatari-afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega-testimonia chiaramente come le modalità d'indennizzo non abbiano funzionato a dovere e ci siano state delle chiare disfunzioni. Non è, infatti, pensabile- prosegue il Consigliere-che i tanto agognati e meritati soldi a favore di chi ha sofferto enormemente per l'avvento del Covid, non siano stati volutamente recepiti dai gestori dei predetti esercizi. Riapriamo, quindi, il bando-precisa l'esponente leghista-agevolandone l'accesso e puntiamo ad inserire in un mirato piano di aiuti anche gli artigiani che, colpevolmente, sono stati esclusi, pur soffrendo, specialmente quelli presenti nei centri storici delle città come Firenze, enormemente per la totale mancanza di turisti. Chiediamo solo un po' di buonsenso e d'attenzione-conclude Giovanni Galli-e una procedura meno macchinosa."

Fonte: Gruppo Lega - Ufficio stampa