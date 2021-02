Suolo pubblico, Confesercenti chiede esenzione a Volterra anche nel 2021

“Ancora una volta l’amministrazione comunale di Volterra ha compreso le difficoltà che il tessuto commerciale locale sta ancora vivendo a seguito di una pandemia che non sembra ancora allentare la propria morsa. Apprezzamento quindi per la possibilità delle attività di somministrazione di utilizzare maggiore superficie rispetto a quella già formalmente consentita”.

A parlare è il presidente Volterra di Confesercenti Toscana Nord Marco Migliorini per commentare la proroga al 31 marzo delle agevolazioni che il Comune aveva già varato nell’estate. “E’ importante che queste attività, qualora siano interessate, possano occupare aree adiacenti e in prossimità di quelle già ottenute – dice ancora Migliorini -. Un modo concreto per ammortizzare le difficoltà che i locali che si trovano ad affrontare a causa dei protocolli sanitari sul distanziamento e sul numero di persone che possono sedersi ai tavoli. Un ampliamento esonerato dal pagamento del canone sul suolo pubblico fino alla fine di marzo così come lo spazio già oggetto di concessione. Ci auguriamo che questo esonero possa essere ulteriormente prolungato magari a tutto il 2021, considerando che difficilmente in tempi breve si potrà tornare alla normalità”.

Il presidente Volterra di Confesercenti Toscana Nord conclude con un appello. “Se da una parte plaudiamo a questa agevolazione, invitiamo i colleghi a rispettare le gli spazi concessi ulteriormente al fine di evitare una degenerazione delle occupazioni a discapito della qualità dell’offerta e dell’immagine del centro”.