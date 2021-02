Uffici postali a orario ridotto, Lega: "Oltre 100 in regione. Rischio assembramenti e disagi"

“In oltre cento uffici postali della Toscana, specie nei piccoli Comuni, si continuano a registrare gravi disagi e pericoli per la salute degli utenti, costretti ad assembramenti e code, anche sotto la pioggia, a causa degli orari ridotti decisi dall'azienda. Una situazione insostenibile per le persone anziane o per genitori e lavoratori che non hanno ore da dedicare alla fila alle poste. Ho quindi chiesto, in prima commissione, di convocare i vertici toscani di Poste Italiane per cercare di trovare insieme una soluzione al problema”. E' quanto spiega la consigliera regionale della Lega Elisa Tozzi.

“Il Pd ha però ritenuto preferibile convocare esclusivamente l'assessore regionale allo sviluppo economico – aggiunge Tozzi -. Una scelta a mio parere errata ma che, qualora servisse a sbloccare una situazione che ad oggi lo stesso assessore non è riuscito a sbloccare in pieno, sarei ben lieta di aver promosso con la mia richiesta”.

“Naturalmente mi auguro che l'assessore dia risposte convincenti e sopratutto soluzioni concrete: non tanto a me quanto ai tanti sindaci toscani che, al di là del loro colore politico, stanno a gran voce chiedendo a Poste di tornare agli orari pre-Covid, a nome dei loro concittadini” conclude la consigliera leghista.