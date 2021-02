Vaccinazione anti-Covid negli studi del medico di famiglia. È l'ipotesi al vaglio previsto dall'accordo di massima che dovrebbe essere discusso oggi dalle regioni in vista della definizione di un protocollo quadro nazionale. Da quanto appreso le Regioni dovrebbero versare una tariffa di 10 euro al medico di famiglia per la vaccinazione se la somministrazione è fatta in studio, e di 28 euro se la somministrazione avviene a casa.