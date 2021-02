A Pontedera raccolta firme contro la diffusione di messaggi nazifascisti

Il fronte antifascista di Pontedera si ritrova nuovamente per raccogliere le firme sulla legge di iniziativa popolare NORME CONTRO LA PROPAGANDA E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI INNEGGIANTI A FASCISMO E NAZISMO E LA VENDITA E PRODUZIONE DI OGGETTI CON SIMBOLI FASCISTI E NAZISTI.

Sabato 6 febbraio In Piazza Curtatone dalle 10 alle 12 i cittadini potranno trovare gli attivisti antifascisti di Progetto Pontedera, Partito Democratico, Pontedera in Comune, Partito Socialista Italiano, comitato di Pontedera in Azione e + Europa - Pontedera Europea, la Sezione dell’Associazione Nazionale Partigiani al cui fronte comune si sono uniti Il Partito della Rifondazione Comunista e la Lega Bassa Valdera dello SPI CGIL.

Il consigliere comunale, Floriano Della Bella conferma “ Lo scorso venerdi ho autenticato le firme di oltre 120 i cittadini che si sono recati al presidio per la lasciare la loro firma a testimonianza della forte volontà antifascista che ancora è presente a Pontedera”

“Qualcuno sostiene, sui social locali, che ci sono problemi più importanti di cui occuparsi” dice Ferdani coordinatore di Progetto Pontedera “ noi come democratici e antifascisti riteniamo che quando si parla della difesa della libertà, anche attraverso l’inasprimento delle pene verso chi inneggia al fascismo in modo evidente o mascherato e lo si fa attraverso un’azione di iniziativa popolare, si affronti in modo diretto un problema che esiste anche oggi”

“E’ evidente, che i fatti accaduti in questi ultimi tempi” ribadisce il Presidente della Sezione ANPI Alberto Tardini “ come la chiamata “presente” di stampo fascista al funerale del sindaco di Pietrasanta o l’alzata con la mano tesa di tre consiglieri comunali a Cogoleto al momento del voto sono segni di quanto la simbologia dell’odioso regime del ventennio tenti di riemergere anche nei luoghi pubblici, a questo ci opponiamo fermamente e lo facciamo anche attraverso il sostegno a questa iniziativa. L’ANPI sta anche lavorando ad un progetto di legge più organico e completo sul tema livello nazionale ma intanto, sui territori lavoriamo anche su questo fronte di iniziativa popolare e invitiamo gli iscritti a firmare”

Progetto Pontedera