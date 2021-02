Bonatti Shop dona 25.000 euro in prodotti alla Comunità di S. Egidio

Bonatti Shop, il negozio di cartoleria, oggettistica, e accessori per le feste di piazza Cavallotti, nato dall'unione dei precedenti Bonatti Party Shop e Bonatti Cartoleria, non è conosciuto solo per l'enorme varietà di articoli variopinti che espone sugli scaffali: quaderni e articoli da ufficio, addobbi per le feste stagionali, costumi e maschere, carta e cartone, bomboniere, accessori per la tavola, palloncini e decorazioni anche personalizzabili.

Sono anni ormai che piazza Cavallotti viene animata dalle feste organizzate da Jessica Bonatti, che per Natale, Carnevale, primavera e inizio scuola, invita i bambini livornesi a celebrare insieme varie festività.

Naturalmente il Covid ha fermato tutto questo. "Ma il distanziamento fisico e le restrizioni anti contagio - affermano le commesse e responsabili del negozio - non hanno fermato il desiderio della titolare di stare sul territorio e accanto alle persone".

Bonatti Shop ha infatti donato materiale scolastico e oggettistica assortita per un valore commerciale di 25.000 euro. Sarà grazie alla collaborazione della Comunità di S. Egidio che conosce molto bene i bisogni delle famiglie livornesi, che zaini, astucci, quaderni, matite e molto altro verranno distribuiti a chi ne ha bisogno. In attesa di poterci incontrare di nuovo insieme per le piccole feste di piazza Cavallotti".

"Una azione spontanea e disinteressata, soprattutto in questo periodo così difficile per le famiglie" commenta il direttore provinciale Confcommercio Federico Pieragnoli. "Un negozio che trasforma la prossimità' fisica, impossibile in questo duro periodo, in solidarietà".

Fonte: Confcommercio Livorno