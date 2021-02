Foto club Vinci, serata con Sohail Karmani

Il 5 Febbraio il Foto Club Vinci ha il piacere di avere Sohail Karmani in diretta streaming alle ore 18.00 . La registrazione potrà essere rivista nel nostro canale Youtube Foto Club Vinci https://www.youtube.com/channel/UCeVAGi0Cj5O7ODd1E_GNFOQ/videos.

Sohail Karmani è professore ordinario presso la New York University di Abu Dhabi , dove attualmente tiene il corso Power and Ethics in Photography. E' stato anche concorrente del Talent Show trasmesso su Sky Arte, Master of Photography. Ma è anche un appassionato fotografo che ha sviluppato nel tempo un proprio linguaggio narrativo incentrato sulla gente, i viaggi, la strada e la fotografia documentaria.

Proveniente da una famiglia di origini pakistane, nel 2010 si è recato per la prima volta a Sahiwal, città che ha dato i natali a suo padre, nel distretto centro orientale di Punjab, meglio conosciuto come il sito dell’Antica Civiltà della Valle dell’Indo (o civiltà di Harappa) e risalente al terzo millennio a.C.. Sopraffatto dai colori, dalle vibrazioni, dalle storie racchiuse in ogni angolo di strada, ne ha tratto la ricognizione fotografica oggetto di questo libro che vuole essere un omaggio alla bellezza, all’umanità, alla dignità e allo straordinario spirito di resilienza di questo popolo.

Mantenendosi lontano dal cliché dolorosamente affascinante di un Oriente fatto di ultimi e di dimenticati, evitando qualsiasi spettacolarizzazione o strumentalizzazione della sofferenza, il libro di Sohail Karmani presentato allo Spazio Ferré offre uno spaccato ravvicinato e, in molti casi, intimo, della società sahiwaliana.

