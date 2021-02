Incidente tra quattro mezzi pesanti e un'auto in A1, cinque feriti. Interviene l'elisoccorso

Alle ore 17:15 circa sull’autostrada A1 Milano - Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Calenzano ed il bivio con la A1 Direttissima in direzione Bologna a causa di un tamponamento tra quattro mezzi pesanti ed un’autovettura, avvenuto al km al km 272,0, nel quale 4 persone sono rimaste ferite.

In tutto erano 5 le persone coinvolte: quattro dei feriti erano già in carico al 118, mentre una persona rimasta incastrata è stata liberata dal personale, per poi essere affidata ai sanitari intervenuti anche con Pegaso.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

Attualmente, all'interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato e si registrano 6 km di coda in direzione Bologna, 2 km all’uscita di Calenzano e 4 km di coda in direzione Firenze. Per i veicoli leggeri diretti verso Bologna, dopo l'uscita a Calenzano, si consiglia di proseguire lungo la viabilità ordinaria in direzione Barberino del Mugello per poi rientrare in autostrada a Barberino.

AGGIORNAMENTO - È stata posticipata di due ore la riapertura del tratto compreso tra Incisa Reggello e Firenze sud, verso Firenze/Bologna. Il suddetto tratto verrà, pertanto, chiuso dalle 22:00 di sabato 6 alle 9:00 di domenica 7 febbraio, per consentire lavori propedeutici alla realizzazione della terza corsia. Con orario 21:00-9:00, sarà chiusa anche l'area di servizio "Chianti est", situata all'interno del tratto.

In alternativa, si dovranno utilizzare i seguenti itinerari:

-per il traffico locale: dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Incisa Reggello, percorrere la viabilità ordinaria dove, per l'occasione, sarà predisposta apposita segnaletica gialla indicante "Bologna" e rientrare, sulla A1, alla stazione di Firenze sud;

-per le lunghe percorrenze: uscire alla stazione di Valdichiana, immettersi sul Raccordo Siena-Bettolle SS326 in direzione di Siena e rientrare, sulla A1, alla stazione di Firenze Impruneta.