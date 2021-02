Milano Fashion Week in digitale, presente anche Cuoio di Toscana

Cuoio di Toscana debutta nel calendario ufficiale di Camera Nazionale della Moda italiana in occasione della Milano Fashion Week, in scena dal 23 febbraio al 1° marzo 2021, con un evento digitale che si terrà il 23 febbraio 2021 sulla piattaforma di CNMI.

Il marchio Cuoio di Toscana, aprirà la Milan Fashion Week con la virtual presentation della special collection sostenibile realizzata con la direzione creativa di Simone Guidarelli.

“Il progetto sarà espressione dell’unione del know how artigianale di Cuoio di Toscana, che ha lavorato con materiali naturali, sostenibili, provenienti da una risorsa rinnovabile, 100% Made in Italy e allo stile eclettico del creativo milanese” ha commentato Antonio Quirici (Presidente del Consorzio Cuoio di Toscana).

Fonte: Cuoio di Toscana