Raccolta di acqua piovana da regolare a Poggio alla Malva

Nella frazione di Poggio alla Malva è in corso un intervento per la regimazione delle acque meteoriche. Attualmente, nell’area pubblica adiacente Piazza Naldi e via Fratelli Bricchi, si manifestano in maniera ricorrente malfunzionamenti del sistema di regimazione delle acque meteoriche, con conseguenti infiltrazioni nelle abitazioni limitrofe.

In seguito ad alcuni sopralluoghi da parte dell’ufficio lavori pubblici del Comune, è stata individuata l’origine del problema ed è stata programmata la realizzazione di un nuovo sistema di raccolta dell’acqua piovana. L’intervento appena iniziato prevede la realizzazione di un nuovo tratto di fognatura lungo 40 metri, dotato di pozzetti di ispezione e raccolta e di una nuova zanella in pietra per contenere e regimare correttamente l’acqua piovana.

“Andiamo avanti con diversi lavori pubblici sul territorio – afferma il sindaco Edoardo Prestanti – non solo per rinnovare alcune aree del territorio, ma anche per far fronte ad alcune situazioni di criticità. Nella frazione di Poggio alla Malva, anche in seguito alle necessità espresse dai residenti in un nostro recente incontro, stiamo procedendo con una serie di interventi su vari fronti. In questo caso andiamo a risolvere il problema della regimazione delle acque, mentre in parallelo sistemiamo la scalinata di via del Riccio e con l’operatore ecologico di comunità portiamo la pulizia delle strade dove non passa la spazzatrice”.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa