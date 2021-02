Ristori, Picchielli (Lega): "Gli avanzi a start-up e artigianato"

"Chi governa sia a livello nazionale, regionale e locale (sempre il PD con alleati vari) non riesce a capire il funzionamento del nostro sistema economico. La Regione Toscana ha mancato di destinare i ristori per il settore dell'artigianato e delle start-up.

Sono rimasto molto colpito dalla notizia degli 8 milioni di Euro (sui 19 stanziati nel bando regionale) avanzati. È la dimostrazione che ci sono stati problemi nelle modalità di indennizzo e che il provvedimento per dare "una boccata di ossigeno alle imprese duramente colpite dalla chiusura" (per citare le parole del Presidente Giani) non è stata ben pubblicizzata tra i destinatari.

Come Lega non ci tranquillizzano le parole dell'assessore Marras sull'utilizzo di questi fondi ed invitiamo la Regione a fare una scelta mirata dei possibili riceventi, in modo da distribuire equamente gli aiuti.

Anche i Sindaci dell'Empolese-Valdelsa, che spesso a parole parlano dell'importanza dell'artigianato e delle imprese innovative, dovrebbero fare sentire la loro voce nelle sede opportune affinché questi settori non continuino ad essere completamente dimenticati".

Queste le parole di Andrea Picchielli, capogruppo Lega Salvini Empoli e coordinatore Provinciale Lega Giovani Firenze