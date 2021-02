Sauro Cappelli non c'è più, Empoli è un po' più sola

È morta una figura storica per Empoli: Sauro Cappelli. Aveva 82 anni. Ex assessore per 21 anni, di cui 13 dedicate allo sport, sotto le giunte comunali empolesi di Mario Assirelli, Silvano Calugi e Varis Rossi, oltre all'impegno anche come consigliere comunale, è ricordato anche per l'impegno verso la memoria. È stato infatti presidente dell'Aned, associazione nazionale ex deportati, della sezione di Empoli. Ha accompagnato migliaia di studenti nei viaggi ai campi di concentramento. Per questa sua dedizione è stato premiato con il Sant'Andrea d'Oro nel 2019, la più alta onorificenza del Comune di Empoli.

Come ha sempre affermato Anna, sua moglie, sposata nel 1957 e al suo fianco fino al 2018, (61anni di matrimonio), la vita di Sauro si svolgeva in un'unica parola declinata al maschile e al femminile “IL PARTITO e LA PARTITA”. È da sempre appassionatissimo di calcio e tifoso dell'Empoli FC.

Sauro Cappelli è morto all'ospedale di San Marcello Pistoiese. La notizia è circolata nelle prime ore della mattinata, creando grande sconcerto per la perdita di uno dei 'grandi vecchi' della città.