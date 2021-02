Da 9 a 38 scuole connesse con la banda larga a Scandicci

Con il passaggio dei servizi di connettività a Wind3 il Comune di Scandicci collega con fibra 38 sedi distaccate, tra cui le scuole primarie e secondarie di primo grado, le scuole d’infanzia (tranne due con collegamenti Adsl veloci), e i nidi.

“La scuola e l’educazione sono fatte di contatti tra alunni, studenti, docenti, educatori e famiglie, ma mai come in questo periodo è chiaro quante opportunità offrano alle attività didattiche le migliori connettività con la rete: non solo in questi mesi è stata fondamentale la didattica a distanza, ma ormai da alcuni anni molte classi fanno uso di Lavagne interattive multimediali Lim, oltre che dei tablet per alunni e studenti. Il cablaggio con fibra e banda ultralarga per tutte le nostre scuole primarie e secondarie, e per la stragrande maggioranza di scuole d’infanzia e nidi, è un’ottima notizia”. Con queste parole l’assessora alla Pubblica istruzione Ivana Palomba presenta la novità della connessione con fibra ottica a banda ultralarga (con velocità da 100 Mbs fino a 1Gbs) con modalità Ftth Fiber to the home (ovvero con la posa della fibra anche nel cosiddetto ultimo miglio) per 29 scuole cittadine; ad oggi le scuole collegate con fibra sono 9.

La connessione con fibra è resa possibile dal passaggio dei servizi di connettività del Comune a Wind3 a seguito di procedura concorrenziale su portale Consip, e interessa ben 38 sedi distaccate dell’ente: nei prossimi mesi oltre a tutte le scuole primarie e secondarie dei tre istituti comprensivi cittadini, alle scuole d’infanzia fatta eccezione per Rinaldi e Turziani (che in ogni caso hanno Adsl veloce a 50Mbs) e agli Asili nido, la fibra collega anche servizi comunali come ad esempio il Cantiere o il Centro Protezione civile.

“La fibra porta con sé connessioni molto più veloci e affidabili, per questo motivo la banda ultralarga per 38 sedi distaccate del Comune rappresenta un importante passo avanti per i nostri servizi – dice il Vicesindaco e assessore alle Opere pubbliche Andrea Giorgi – senza contare la novità positiva che le nuove connessioni portano nelle nostre scuole in questo momento così delicato per tutti. Altro aspetto da considerare è il risparmio che il cambio nella fornitura dei servizi di connettività comporta per l’Amministrazione Comunale, che con il passaggio al nuovo fornitore spenderà 12 mila euro l’anno in mano rispetto ad ora”.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa