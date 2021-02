Scuole del Fiorentino a lezione di impresa etica

Nuova edizione di Eye - Ethics and Young Entrepreneurs, il programma che coinvolge cento studenti delle scuole superiori della Città Metropolitana di Firenze dando loro l’opportunità di imparare a fare impresa con alla base l’etica del lavoro. Organizzato dall’associazione ARTES, il progetto coinvolge ragazzi di età compresa tra i 16 e i 18 anni, iscritti all’Istituto Elsa Morante-Ginori Conti di Firenze, all’Istituto Russell Newton di Scandicci e, per la prima volta, al Conservatorio Santa Maria degli Angeli di Firenze: in parallelo ai loro studi, a distanza e in presenza in base all’andamento della situazione sanitaria, impareranno a dare vita a un’idea imprenditoriale in maniera concreta e reale. In un percorso strutturato in 15 giornate e 60 ore, incontreranno imprenditori ed esperti del settore; possono poi usufruire di un programma di mentoring con imprenditori e professionisti e di una piattaforma online di apprendimento misto www.eyee.eu nata dalla sperimentazione di Artes in Europa.

Poi potranno sviluppare la loro idea di impresa. Le migliori proposte, accompagnate da un elevator pitch, saranno presentate da loro stessi in un contest di fronte a una giuria di esperti. La più originale, ma anche concreta e realizzabile, sarà premiata con un trofeo e potrà essere approfondita attraverso un follow up insieme a una rete di imprenditori, professionisti, formatori e istituzioni fino alla possibilità di avviare una start up.

"Anche quest'anno gli studenti che parteciperanno alla nuova edizione di Eye – commenta il presidente di Artes Alfredo Coltelli - avranno la possibilità di cogliere un'opportunità unica, quella di migliorare il proprio bagaglio di valori e conoscenze insieme alla consapevolezza che il sogno di avviare un'impresa di successo alla loro giovane età è realizzabile".

Eye, che quest’anno compie dieci anni, oltre alla Città Metropolitana di Firenze è attivo anche a Prato e Pistoia ed è stato esportato in altri Paesi europei, ossia Germania, Francia, Gran Bretagna, Austria, Belgio, Polonia e Romania.

EYE Firenze 2021 è un'iniziativa di ARTES Associazione Toscana Ricerca e Studi realizzata grazie al contributo di Fondazione CR Firenze insieme a Confindustria Firenze e al suo gruppo Giovani Imprenditori con la partecipazione dell’Istituto di Istruzione Superiore Elsa Morante – Ginori Conti, del Conservatorio Santa Maria degli Angeli e dell’Istituto superiore Russell Newton. Il progetto ha il patrocinio dei Comuni di Firenze e Scandicci e vede la collaborazione di Nana Bianca e Murate Idea Park.

La nuova edizione sarà presentata dal project manager Luca Taddei e avviata ufficialmente venerdì 5 febbraio (ore 11-13) sul sito e la pagina Facebook di Artes con la partecipazione, oltre al presidente di ARTES Alfredo Coltelli, del vice presidente di Confindustria Firenze Paolo Sorrentino, del consigliere con delega allo Sviluppo Economico della Città Metropolitana di Firenze Tommaso Triberti, dell’Assessore alla Formazione professionale del Comune di Scandicci Diye Ndiaye, della Coordinatrice di Murate Idea Park Elena Nanni, dei dirigenti scolastici del Morante-Ginori Conti Laura Giannini, di Santa Maria degli Angeli Lucia Rossi e del Russell Newton Anna Maria Addabbo.

Fonte: Ufficio stampa