A proposito di Leonardo, quattro appuntamenti sulle invenzioni

Dopo la riapertura, il Museo Leonardiano riparte anche con le attività organizzate all’interno di alcune sezioni espositive. Mercoledì 10 febbraio, infatti, si terrà il primo di 4 appuntamenti tematici per il ciclo dal titolo “A proposito di Leonardo. Conversazioni al Museo sulle invenzioni leonardiane”.

Si tratta di quattro incontri dedicati ad altrettanti ambiti di studio di Leonardo: l’idraulica, l’anatomia, il volo e la tessitura, riservati ai visitatori che sceglieranno di visitare i musei Vinci nei giorni infrasettimanali e saranno inclusi nel costo del biglietto.

“L’Amministrazione comunale ha pensato questa serie di incontri all’interno del Museo Leonardiano per incentivare gli ingressi in un momento così complicato e migliorare l’esperienza di visita del pubblico - spiega Sara Iallorenzi, vicesindaco con delega alla Cultura del Comune di Vinci - Saranno, in pratica, delle visite guidate dedicate a temi specifici e sono una novità compresa nel biglietto d’ingresso. Coloro che parteciperanno potranno interagire direttamente con l’operatore della sezione didattica del Museo Leonardiano, avendo in questo modo l’opportunità di approfondire ancora di più le straordinarie invenzioni del Genio”.

I posti disponibili per partecipare all’iniziativa sono limitati, nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di emergenza sanitaria. Gli eventi si svolgeranno il mercoledì pomeriggio alle ore 15 e alle 15.30. I visitatori possono prenotare scrivendo a info@museoleonardiano.it o chiamando il numero 0571.933285, oppure contestualmente all’acquisto del biglietto direttamente in loco.

“L’iniziativa è rivolta a tutti gli appassionati di Leonardo che visitano per la prima volta o hanno già visitato il nostro museo - aggiunge la direttrice del Museo Leonardiano, Roberta Barsanti - Si tratta di un nuovo modo per approfondire la nostra collezione e coinvolgere attivamente il nostro pubblico, offrendogli uno sguardo inedito sulle invenzioni leonardiane”.

CALENDARIO EVENTI:

1) Mercoledì 10 febbraio (ore 15 e 15.30)

Castello dei Conti Guidi

Un grande progetto per la terra di origine.

All’interno della sezione Leonardo a Vinci, nel Castello dei Conti Guidi, approfondiremo gli studi di idraulica attraverso un grande progetto, che Leonardo aveva pensato per la sua Vinci: il Bacino di Serravalle.

2) Mercoledì 17 febbraio (ore 15 e 15.30)

Palazzina Uzielli

La macchina perfetta. Gli studi sul corpo umano.

All’interno della sezione di anatomia approfondiremo le diverse modalità di visualizzazione elaborate dall’artista per studiare e capire il funzionamento della grande macchina perfetta del corpo umano.

3) Mercoledì 24 febbraio (ore 15 e 15.30)

Castello dei Conti Guidi

Non solo un battito d’ali. Le macchine volanti.

All’interno della sezione del volo approfondiremo gli studi sul volo librato, che spinsero Leonardo a progettare l’antenato del moderno deltaplano e ci occuperemo anche degli strumenti scientifici utilizzati per la navigazione aerea.

4) Mercoledì 3 marzo (ore 15 e 15.30)

Palazzina Uzielli

L’arte utile. Le macchine tessili.

All’interno delle sale della Palazzina Uzielli nella sezione delle macchine tessili approfondiremo gli studi effettuati da Leonardo sulla meccanizzazione del processo di tessitura.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa