Abusi sessuali, condanna in Cassazione a 8 anni per l'ex prete empolese don Cioni

Otto anni è la pena confermata per violenza sessuale: la condanna riguarda l'ex prete empolese Mauro Cioni. L'ex parroco di Ortimino (Montespertoli) è stato per anni a capo di una comunità religiosa a Montecchio, nel comune aretino di Cortona. L'uomo è stato accusato di abusi sessuali da parte di alcune adepte. In primo grado Cioni fu condannato a 15 ann per violenza sessuale e riduzione in schiavitù. Quest'ultimo reato fu derubricato in maltrattamenti nell'Appello e la pena fu ridotta a 8 anni. La sentenza della Cassazione ha annullato l'accusa dei maltrattamenti. Si tornerà in Corte d'assise d'appello per decidere sulla riduzione in schiavitù.