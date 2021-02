Cento kg di bombe della Seconda Guerra Mondiale trovate a Vicchio

Giovedì 4 febbraio, a seguito di verifiche su una zona in frana sulla Sp 41, i tecnici della Direzione Viabilità della Città Metropolitana di Firenze, dopo segnalazione di uno dei loro operatori, hanno isolato tracce di ordigni bellici.

I ritrovamenti sono avvenuti in località Boschetta, sulla scarpata di valle della Sp 41 "Sagginalese", al Km.10+500, nel Comune Vicchio. Sostanzialmente sono stati rinvenuti 3 ordigni bellici risalenti alla II Guerra Mondiale e precisamente trattasi di bombe d’aereo da 100kg SAP di nazionalità italiana,

Si sono subito attivate tutte le attività finalizzate alla bonifica effettuata oggi.

L'intervento è stato effettuato da un nucleo CMD (Conventional Munition Disposal - Bonifica di munizionamento Convenzionale) del Reggimento Genio Ferrovieri dell'Esercito Italiano, in concorso con la Prefettura di Firenze, disposto dal Comando Forze Operative Nord di Padova che è deputato alla gestione dei concorsi militari in tempo di pace nell’area centro-settentrionale della Penisola.

Gli ordigni sono stati messi in sicurezza, in un luogo opportunamente condizionato, al fine di tutelare la pubblica incolumità e saranno distrutti in un'area idonea individuata dalla Prefettura di Firenze. Si ringrazia il personale del comune di Vicchio ed il comando dei Carabinieri intervenuti nelle diverse fasi.