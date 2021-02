Emergenza neve, Fantozzi (FdI): "Enel investirà 60 milioni sulla rete? Controlleremo"

“Li abbiamo incalzati, ne abbiamo sottolineato le responsabilità nel dissesto generale durante l’emergenza neve che ha creato innumerevoli problemi in Mediavalle e Garfagnana. Non abbiamo fatto sconti rispetto alle carenze strutturali che il maltempo ha evidenziato. Guarda caso, dopo le polemiche per il maltempo, adesso si apprende che Enel investirà 60 milioni nei prossimi tre anni per rafforzare la rete, incrementare il telecontrollo e tagliare le alberature. Ovviamente controlleremo se questi investimenti verranno realmente fatti, e ci aspettiamo che i sindaci del territorio vengano coinvolti. Comunque,fare il cane da guardia ed esercitare la funzione di controllo alla fine paga” dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi.

Pensiero condiviso anche dal Consigliere provinciale di Lucca Riccardo Giannoni, dal Consigliere di maggioranza del Comune di Castiglione di Garfagnana Roberto Tamagnini, dall’esponente Fdi della Mediavalle Lorenzo Bertolacci.

“Serve una radicale manutenzione dei tralicci Enel, magari interrando le linee elettriche per evitare che il maltempo lasci al buio montagne e colline. Del resto, il servizio elettrico è un bene primario e non possiamo più accettare che, come accaduto nei giorni dell’emergenza, la neve e la caduta di alberi sui tralicci comporti il distacco della corrente per oltre 7.000 utenze nella provincia di Lucca, in particolare in Garfagnana e Versilia collinare. Tralicci che hanno lasciato al buio per giorni migliaia di persone, famiglie e imprese. Linee che non erano state pulite, non avevano avuto un’adeguata manutenzione e alla prima nevicata erano collassate” sostengono gli esponenti Fdi.

Fonte: Ufficio stampa