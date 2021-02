Focolaio in Rsa a San Casciano: 16 contagiati. Avevano ottenuto la prima dose di vaccino

Sedici anziani positivi su 50 ospiti totali. Il focolaio si è sviluppato nella Rsa Villa San Martino a San Casciano Val di Pesa. Tutti avevano ricevuto la prima dose di vaccino il 4 gennaio scorso ed erano in attesa della seconda somministrazione. Come è ormai noto serve del tempo prima dello sviluppo di una efficace difesa immunitaria, e in ogni caso è necessario essere coperti con la seconda dose di vaccinazione.

Sempre secondo quanto appreso, nella 'bolla Covid' istituita nella struttura sono attualmente ricoverati altri cinque anziani trasferiti dalla Rsa Villa Jole di Bagno a Ripoli perché positivi al Coronavirus.