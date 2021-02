Mazzeo in visita a Ripafratta: "Valorizzare cooperative di comunità e piccoli borghi"

"Rifinanziare il bando per le cooperative di comunità e una legge per la tutela e la valorizzazione dei piccoli borghi". Così Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana, nella sua visita di oggi, venerdì 5 febbraio, nella frazione di Ripafratta, nel comune di San Giuliano Terme. Con lui, durante la visita istituzionale, il sindaco Sergio Di Maio, alcuni cittadini e alcuni rappresentanti dell'associazione "Salviamo la rocca", protagonista assieme a Comune e Regione del successo ottenuto pochi giorni fa: lunedì 1 febbraio la rocca di San Paolino è infatti diventata patrimonio pubblico.

"Oltre a celebrare questo straordinario risultato - prosegue Mazzeo -, la visita a Ripafratta mi ha permesso di incontrare le persone che hanno dato vita prima alla cooperativa di comunità, idea vincente della Regione per la rivitalizzazione dell'esistente, e poi alla Bottega di Ripafratta, che oltre ad avere ricadute positive per l'occupazione, consente agli abitanti di Ripafratta (e oltre) di beneficiare di un presìdio di socialità anche in tempo di pandemia, e non è affatto poco. Oltre a proporre di rifinanziare i bandi per la costituzione delle cooperative di comunità, avanzerò anche una proposta di legge per valorizzare i borghi e in generale quei luoghi che rischierebbero di veder avanzare incuria e degrado: penso allo 'strumento' della street art, ma non solo". Infine, la rocca di San Paolino. "Ringrazio il sindaco Sergio Di Maio - conclude - per non essersi mai arreso e, con lui, tutta la comunità di San Giuliano Terme, di Ripafratta, il Consiglio comunale e l'associazione 'Salviamo la rocca'. Insieme alla Regione abbiamo fatto squadra e avere a disposizione nel patrimonio pubblico un bene di enormi potenzialità come la rocca ci rende molto orgogliosi e, allo stesso tempo, consapevoli che occorre raddoppiare l'impegno per renderlo un punto strategico per il turismo regionale".

"Ringrazio il presidente Mazzeo e anche il consigliere Mazzeo - commenta il sindaco Sergio Di Maio -: già, perché il suo supporto è arrivato fin dal suo insediamento nel 2015 come consigliere regionale: di lì, il percorso verso l'acquisizione della rocca di San Paolino è stato decisamente in discesa. Non mi stancherò mai di ringraziare anche l'associazione 'Salviamo la rocca' per averci sempre creduto e il Consiglio comunale che si è fatto trovare pronto a ogni occasione. La Bottega di Ripafratta, poi, è un perfetto esempio di come la riqualificazione 'fisica' della frazione (penso al rifacimento della piazza centrale e a molti altri interventi che verranno) debba andare di pari passo con quella sociale e culturale. Da parte nostra, massimo sostegno a iniziative come questa, pronti a far nuovamente squadra con la Regione e con chi si impegnerà per il bene del territorio e delle persone che lo vivono".

Fonte: Comune di San Giuliano Terme - Ufficio stampa