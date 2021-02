Palextra Ponte a Egola, proposta di riapertura per le attività ritenute essenziali

Il titolare di Palextra Snc Alessio Fioravanti, palestra con sede a Ponte a Egola, prosegue con la richiesta di apertura dell'attività. Fioravanti ha portato le sue richieste, e quelle del settore, fino alle istituzioni (Qui la notizia). Centrale nella proposta è la riapertura delle palestre al 15 febbraio 2021, stesso giorno di ripartenza delle attività sciistiche.

Questa la proposta di valutazione per la riapertura della palestra, nelle attività ritenute essenziali per la salute, avanzata da Alessio Fioravanti alla Regione Toscana.

Nell’ultimo DPCM si fa menzione di possibilità su attività essenziali o terapeutiche. In base a questo, proporrei di considerare quei centri dove il responsabile sia laureato ISEF o SCIENZE MOTORIE come previsto anche dalla Legislatura vigente. Detto questo si vanno a considerare le titolarità su cui il suddetto insegnante può lavorare:

- Ginnastica Correttiva, Ginnastica Posturale (per entrambe si tratta di ginnastica terapeutica).

- AFA – Attività fisica adattata, essenziale per le persone anziane o con particolari problemi che va a limitare l’uso dei farmaci

- Recupero post-infortuni e recupero post-interventi chirurgici (essenziale)

Con questi presupposti si può chiedere una riapertura specifica nel rispetto del DPCM e con una valutazione delle sedi dove andare a permettere queste riaperture, e le capienze in base allo spazio disponibile, partendo da una base come:

- di 1 insegnante e 2 allievi

- divisione in fasce orarie per evitare assembramenti e quindi prevenzione

- divieto di uso di spogliatoi comuni e docce

- nessun gruppo AFA dove non si può garantire 8 mq a persona

Il tutto con obbligo che a gestire il lavoro sia un insegnante abilitato ISEF o Scienze Motorie, assunto che andrà fatto obbligo anche nel futuro.

Mi sento di dire ciò con giusta causa avvalendomi dei miei 35 anni di dedizione a questo lavoro.

Fonte: Alessio Fioravanti