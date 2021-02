Polfer Firenze: crolla controsoffitto, feriti tre agenti

Il controsoffitto di un ufficio Polfer è crollato e tre persone sono rimaste ferite. Nella mattinata di oggi - venerdì 5 febbraio - tre agenti sono rimasti contusi alla stazione di Santa Maria Novella, a Firenze. Pronto l'intervento di vigili del fuoco e sanitari.

Secondo quanto appreso, due dei poliziotti hanno riportato lesioni giudicate guaribili in cinque giorni, mentre per il terzo sono ancora in corso gli esami medici. Accertamenti già avviati sulle cause del cedimento.