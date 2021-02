Servizio Civile alla Misericordia di Poggibonsi: candidature ancora aperte

Si chiama "SIRE" (acronimo di Sistema Integrato Risposta Emergenza) il nuovo progetto di Servizio Civile presso la Misericordia di Poggibonsi. Sono aperte le candidature (rigorosamente online e con SPID) per un posto riservato a giovani under 29 ambosessi da impiegare nella Protezione Civile. Una figura che si occuperà di gestione banche dati, attività di supporto nella sensibilizzazione dei rischi legati a calamità naturali e nelle emergenze.

Un'opportunità che accresce formazione e competenze del singolo facendo qualcosa di utile per la comunità; come spiega Damiano Lusini, responsabile del progetto per la Misericordia: "Il Servizio Civile può essere un'esperienza formativa e di crescita anche umana. Svolgerlo all'interno di associazioni che quotidianamente operano sul territorio, a fianco di chi ha più bisogno, può arricchire i giovani di quei valori e di quelle emozioni difficili da trovare nell'individualismo diffuso della società odierna".

C'è tempo fino al 15 febbraio per presentare la domanda all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/

Per ogni chiarimento chiamare la Misericordia allo 0577936193 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) e chiedere del sig. Luigi Cervelli.

Fonte: Misericordia di Poggibonsi - Ufficio stampa