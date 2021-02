Amministrative 2022, il lavoro politico del Pd Pistoia

Nei giorni scorsi si è riunita l’assemblea comunale del Pd Pistoia, alla presenza del segretario provinciale Pieri Luigi Galligani. È stata approvata, con voto unanime, la relazione del segretario comunale Maurizio Bozzaotre, che ha dato una serie di indicazioni sul lavoro politico da fare in vista delle amministrative del 2022.

La destra al potere a Pistoia si è dimostrata incapace di essere forza di governo, con una maggioranza rissosa che perde pezzi di continuo. La realtà è però più forte della demagogia e i nodi stanno venendo al pettine, anche se siamo consapevoli che il cammino non sarà scontato né facile.

Essendo il Pd perno fondamentale della sfida alternativa alla Giunta di destra, e al tempo stesso forza di governo e di responsabilità, abbiamo il compito di mettere in campo la nostra migliore proposta, che scaturisca dal basso, coinvolgendo tutta la comunità cittadina.

A tale scopo, verrà presto avviato un percorso partecipato con tavoli di lavoro per la elaborazione di idee sulla nostra visione di città. Una visione proiettata non solo nel presente ma in grado di guardare al futuro, che la metta in grado di affermare - come merita - un ruolo di protagonista nelle scelte territoriali. Nel contempo, avvieremo un ciclo di incontri con le forze politiche pistoiesi assieme alle quali costruire la proposta programmatica per le elezioni comunali del 2022.

Noi pensiamo che, nella costruzione di questa proposta, si debba partire dall’insieme di forze che alle ultime elezioni regionali hanno sostenuto il candidato del centrosinistra Eugenio Giani, forte anche del positivo risultato di consenso ottenuto (48,5%). Ma non vogliamo limitarci a questo perimetro, e pertanto ci rivolgeremo anche a tutte le forze politiche e civiche che con noi condividono l’opposizione al governo di destra cittadino. Riteniamo utile aprire un canale di interlocuzione anche con il Movimento 5 Stelle, esattamente come sta accadendo in altri territori, al fine di verificare le possibilità di convergenza programmatica. Inoltre, intendiamo aprirci a tutte le realtà civiche e associative cittadine che con noi condividono il giudizio fortemente negativo sulla Giunta Tomasi, e hanno voglia di dare una prospettiva nuova alla nostra città, partendo dai temi e dai contenuti.

La vittoria di Joe Biden e Kamala Harris alle elezioni presidenziali americane ha dimostrato che anche la destra peggiore e apparentemente invincibile può essere sconfitta. Ma questo può accadere solo se il campo progressista si presenta unito, operando una sintesi efficace delle proprie diversità e incarnandole in una proposta credibile. Perché il pluralismo può essere fattore di arricchimento quando la responsabilità prevale sui particolarismi identitari e sulle tentazioni egemoniche. La storia di questi anni, e di queste ultime settimane, dovrebbe insegnare che un centrosinistra che si frammenti ed ecceda in settarismi è senza dubbio il miglior alleato della destra sovranista e populista.

Pier Luigi Galligani, segretario provinciale

Pd Pistoia Maurizio Bozzaotre, segretario comunale Pd Pistoia