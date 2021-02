Detenzione illegale di armi, 71enne arrestato a Capannori

Un 71enne italiano residente nel comune di Capannori è finito agli arresti domiciliari dopo che nella sua abitazione i carabinieri, durante un controllo, hanno scoperto 3 fucili da caccia, regolarmente acquistati a suo tempo, ma non denunciati dal proprietario all'autorità di pubblica sicurezza a seguito del cambio di residenza avvenuto alcuni anni fa.

All'anziano era stato revocato il porto d'armi a uso caccia nel 2005 in seguito a una condanna per piccoli reati. L'uomo avrebbe detenuto, in maniera abusiva, oltre 1.000 cartucce di vario calibro e circa 1,5 kg di polvere da sparo. In un piccolo armadietto è stata trovata una pistola revolver clandestina, marca Smith &Wesson, cal. 32, prodotta nei primi del '900, mai denunciata.

I carabinieri fanno sapere che il 71enne si sarebbe giustificato spiegando di non conoscere bene la normativa sulle armi e di aver rinvenuto la pistola in un terreno vicino a una sua vecchia abitazione, oramai oltre 40 anni fa, conservandola sempre con se, senza averne fatto mai uso.