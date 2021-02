Conclusi i lavori all'asilo Arcobaleno a Borgo San Lorenzo

Adeguamento sismico, rifacimento dei locali, sistemazione dello spazio esterno. Una “nuova” scuola dell'infanzia Arcobaleno pronta per ospitare bambini e personale scolastico. Un plesso sicuro e funzionale, grazie ad un investimento da 430mila Euro, finanziato con 309 mila euro ottenuti dal Ministero e 121 mila euro di risorse del bilancio comunale.

Dopo la riorganizzazione degli spazi alla Scuola Primaria Dante Alighieri, questo è il secondo intervento che il Comune di Borgo San Lorenzo riesce a realizzare, in questi ultimi mesi, nonostante gli stop dovuti all'emergenza sanitaria.

Al battesimo della nuova scuola l'importante presenza del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e del Consigliere Regionale Massimiliano Pescini.

Oltre all'adeguamento sismico, con lavori sulla struttura e sulle fondazioni, l’Amministrazione ha scelto rendere più fruibile e funzionale lo spazio a disposizione dei bambini, ad iniziare dai servizi igienici, oltre a riqualificare l’esterno della scuola con nuovi marciapiedi e la tinteggiatura delle facciate.

“Il momento non è semplice, soprattutto per la scuola, e la nuova Arcobaleno è un risultato importante e non scontato – affermano il Sindaco Paolo Omoboni e la Vicesindaco e Assessore all'Istruzione Cristina Becchi –. In questi anni abbiamo aggiudicato lavori per oltre 5 milioni di euro sulle scuole, mettendo dal bilancio del Comune oltre un milione e mezzo. Questo di oggi è un altro tassello: non è stato facile mettere insieme la necessità di fare i lavori con il bisogno di far proseguire l'attività scolastica, per questo ringraziamo per la pazienza le famiglie dei plessi Arcobaleno, Collodi e Panicaglia, le insegnanti, il personale ATA, la Dirigente Trocino e tutto il personale dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Scuola che hanno lavorato, insieme all'impresa aggiudicataria Servizi e Appalti, la Coop Odissea, l’Azienda Agricola Latera, in sinergia per arrivare a oggi.”

Fonte: Comune di Borgo San Lorenzo - ufficio stampa